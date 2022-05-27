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ВСУ ликвидировали двух ротных командиров РФ в бою на окраине Северодонецка

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  • 27.05.2022, 12:23
  • 5,606
ВСУ ликвидировали двух ротных командиров РФ в бою на окраине Северодонецка

Вражеская ДРГ проникла в отель «Мир», откуда ее выбивают украинские бойцы.

Украинские военные выбивают российских диверсантов из гостиницы «Мир» на окраинах Северодонецка Луганской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вчера вражеская ДРГ проникла в отель Мир, который расположен в отдаленном районе города.

«Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов», - отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты продолжают наступление на город с разных направлений.

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