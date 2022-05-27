ВСУ ликвидировали двух ротных командиров РФ в бою на окраине Северодонецка

ВСУ ликвидировали двух ротных командиров РФ в бою на окраине Северодонецка1
- 27.05.2022, 12:23
- 5,606
Вражеская ДРГ проникла в отель «Мир», откуда ее выбивают украинские бойцы.
Украинские военные выбивают российских диверсантов из гостиницы «Мир» на окраинах Северодонецка Луганской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, вчера вражеская ДРГ проникла в отель Мир, который расположен в отдаленном районе города.
«Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов», - отметил Гайдай.
Он добавил, что оккупанты продолжают наступление на город с разных направлений.