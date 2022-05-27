Что почем сейчас на рынках в регионах? 1 27.05.2022, 12:27

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О ценах на овощи и фрукты.

Vgr.by отправился на Центральных рынок Гродно утром в пятницу, 27 мая, чтобы узнать, почем сейчас заморский и отечественный урожай.

Черешня подешевела, но все равно остается дорогой

Начнем с тяжеловесов, а именно черешни. Сезон спелой, бордовой и яркой ягоды, которая манила своим вкусным видом, открылся в Гродно ровно неделю назад. Правда, позволить ее могли себе далеко не все, потому как за кило просили аж 35 рублей!

Спустя неделю ценник слегка опустился на землю — до отметки в 29 рублей за кг. Найти черешню нам удалось только в одной точке, и как рассказала продавец, ягода приехала к нам прямиком из Узбекистана.

Потихоньку разворачивается и клубничный сезон. Сейчас купить клубнику на Центральном можно в не менее чем шести точках. Самый дешевый вариант — по 18 рублей за кило.

Несмотря на цену, такая ягода выглядит ничуть не хуже более дорогих вариантов. Например, за греческую ягоду запросили аж 30 рублей. Хотя визуальных отличий — ноль. На это даже обратили внимание покупатели:

— А клубника точно из Берестовицкого района, а то какая-то красивая? — поинтересовался мужчина у прилавка, показывая на ягоду по 18 рублей.

— Богом клянусь, деревня Макаровцы Берестовицкий район. Посмотрите на греческую и на нашу. Видите разницу? Вот и я не вижу. Так что берите, очень вкусная, — ответил продавец среднеазиатской наружности.

Первые арбузы — иранские

Что касается прочих заморских фруктов, то за огромную сливу из Испании хотят 25 рублей. Нектарин оттуда же — по 19 рублей. Появились на Центральном и арбузы. Как рассказала продавец, первые арбузы всегда приезжают из Ирана. Правда, иранские арбузы уж очень вытянутые и продолговатые, но все равно очень сладкие, заверила продавщица.

Все больше и больше на Центральном появляется родных белорусских овощей. Только что собранная морковь, например, предлагается по 6,9 рубля, хотя прошлогоднюю можно купить по 2 рубля. Свежий лук отдадут по 1,8 рубля за пучок в 100 грамм, укроп и петрушка по рублю за пучок. Свежий салат купите по 1,5 рубля за 100 гр.

У только что выкопанного картофеля ценник 4,5 рубля за кг. За прошлогодние картофелины хотят от 5 до 7 рублей за сетку в 5 кг.

Очень конкурентно в огуречной нише. Так, на прилавках появились «азотовские» колючие огурцы. Стоят они по 3,48 рубля за кило, и такая цена проигрывает гладким аналогам. Ценник за них доходит до 1,48 рубля за кило.

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