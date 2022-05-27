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Натовские гаубицы FH70 уничтожают оккупантов: видеофакт

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  • 27.05.2022, 12:35
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Натовские гаубицы FH70 уничтожают оккупантов: видеофакт

В чем заключается уникальность этого оружия?

Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH 70 натовского образца уже уничтожают врага на передовой. Военные показали работу украинских артиллеристов с новыми побратимом.

Видео обнародовали на ютуб-канале Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что украинские бойцы быстро осваивают новейшие образцы вооружения, предоставленные странами-партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым – "мощным и яростным зверем, готовым уничтожать врага, пришедшего на родную землю".

Прицепные самоподвижные пушки были переданы Украине из Италии. Это более старая система, нежели британско-американская M777, однако благодаря автоматизированной загрузке снарядов удары по противнику могут наноситься каждые 10 секунд.

FH70 бьет 43-килограммовыми осколочно-фугасными снарядами L15A1. Максимальная дальность полета – 24-30 км в зависимости от снарядов. Система находится на вооружении армий Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

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