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«Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»!»

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  • 27.05.2022, 12:45
  • 5,902
«Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»!»

Российские оккупанты забрали на войну почти все мужское население ОРДО.

Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из «ДНР».

Поэтому теперь это псевдообразование называют «ЖНР» («Женская народная республика»).

Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого «мобилизовали» во временно оккупированной Донецкой области, передает УНИАН.

«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.

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