Белорусская торговля стремительно «скукоживается» 27.05.2022, 13:52

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Потребительские возможности в стране резко упали.

Потребительский энтузиазм в Беларуси быстро завершился. Продажи в розничной торговле в апреле перешли в минус по сравнению с 2021 годом. Нарастающим итогом отрасль еще в плюсе. За январь-апрель 2022 года розничный товарооборот в Беларуси вырос на 2,8% к уровню прошлого года. Рост произошел на низкой базе: за четыре месяца 2021 года в РБ наблюдалось падение продаж на 1,7%.

Однако в помесячной динамике бурный рост товарооборота (+11% в марте) сменился спадом на 7,3% в апреле 2022 года (к апрелю 2021 года). Это первое снижение реального товарооборота в стране с марта прошлого года. В мае 2021 года темпы роста товарооборота были более скромными (+3,3%), что даст меньшую просадку продаж в мае текущего года (по сравнению с апрельским показателем в минус 7,3%).

За первый квартал флагманы отрасли уволили 21,1 тыс. человек, приняв на работу 20,0 тыс. Таким образом, на чистой основе количество уволенных из ритейла составило 1,1 тыс. человек. Среднесписочная численность работников у флагманов за январь-март упала к 2021 году на 1,2%, сообщает портал banki24.by.

По итогам трех месяцев среди флагманов отрасли 33,4% были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а 48,8% показали рентабельность в пределах 0-5%. Всего 6,2% флагманов розничной торговли имели рентабельность 10+% и лишь 1,4% флагманов – рентабельность 20+%. Уровень рентабельности 30+% среди валообразующих организаций розничной торговли не отмечался.

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