закрыть
27 мая 2022, пятница, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская торговля стремительно «скукоживается»

  • 27.05.2022, 13:52
  • 1,912
Белорусская торговля стремительно «скукоживается»

Потребительские возможности в стране резко упали.

Потребительский энтузиазм в Беларуси быстро завершился. Продажи в розничной торговле в апреле перешли в минус по сравнению с 2021 годом. Нарастающим итогом отрасль еще в плюсе. За январь-апрель 2022 года розничный товарооборот в Беларуси вырос на 2,8% к уровню прошлого года. Рост произошел на низкой базе: за четыре месяца 2021 года в РБ наблюдалось падение продаж на 1,7%.

Однако в помесячной динамике бурный рост товарооборота (+11% в марте) сменился спадом на 7,3% в апреле 2022 года (к апрелю 2021 года). Это первое снижение реального товарооборота в стране с марта прошлого года. В мае 2021 года темпы роста товарооборота были более скромными (+3,3%), что даст меньшую просадку продаж в мае текущего года (по сравнению с апрельским показателем в минус 7,3%).

За первый квартал флагманы отрасли уволили 21,1 тыс. человек, приняв на работу 20,0 тыс. Таким образом, на чистой основе количество уволенных из ритейла составило 1,1 тыс. человек. Среднесписочная численность работников у флагманов за январь-март упала к 2021 году на 1,2%, сообщает портал banki24.by.

По итогам трех месяцев среди флагманов отрасли 33,4% были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а 48,8% показали рентабельность в пределах 0-5%. Всего 6,2% флагманов розничной торговли имели рентабельность 10+% и лишь 1,4% флагманов – рентабельность 20+%. Уровень рентабельности 30+% среди валообразующих организаций розничной торговли не отмечался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин