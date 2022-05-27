Украинский спецназ уничтожил оккупантов, которые пытались вести огонь под Северодонецком 1 27.05.2022, 14:01

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Враг обустроил свои позиции посреди двора частного дома, но это его не спасло.

Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили еще одну партию российских оккупантов.

Захватчики, уничтоженные ВСУ, пытались обстреливать населенные пункты из минометов. Об этом сообщили в Генеральном штабе 27 мая.

«Благодаря воинам Сил специальных операций ВС Украины уничтожены российские оккупанты, которые пытались вести огонь из 120-мм миномета под Северодонецком», – говорится в сообщении.

Враг обустроил свои позиции посреди двора захваченного частного дома. Однако это его не спасло.

По подтвержденным данным, в результате слаженной и точной работы украинских воинов оккупанты понесли потери.

«После «прилетов» с нашей стороны, «200-х» противника от взрыва накрыло мусором, что полностью соответствует смыслу их жизни и смерти», – отмечают в Генштабе.

Над ликвидацией российских захватчиков работал 3-й отдельный полк СпН имени князя Святослава Храброго, входящий в Командование Сил специальных операций ВСУ.

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