Лунную пыль, съеденную тараканами, выставили на аукцион 27.05.2022, 14:28

Начальная цена лота – 10 000 долларов.

RR Auction, фирма из Нью-Гэмпшира, которая специализируется на вещах, связанных с космосом, выставила на торги замечательный раритет – кусочек Луны, доставленный на Землю в 1969 году астронавтами «Аполлона-11», который затем был скормлен тараканам, Naked science.

И вот пожалуйста – не хотите ли купить банку с тремя трупами тараканов и лунную пыль, извлеченную из их желудков? Торги за этот лот начались 26 мая и продлятся до 24 июня, начальная цена лота –10 000 долларов.

Напомним, что после того, как астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин побывали на Луне и привезли около 22 килограммов лунного грунта для исследований, ученые NASA, чтобы проверить, насколько безопасен лунный грунт для экосистемы Земли, кормили им насекомых и выращивали в нем растения. В том числе и рыжих тараканов, которых сегодня продают на аукционе.

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