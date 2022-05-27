Кулеба анонсировал новую партию тяжелого вооружения из США 3 27.05.2022, 21:46

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Глава МИД Украины провел телефонный разговор с госсекретарем США.

Украина вскоре получит еще больше мощного оружия от Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД отчитался о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.

«Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России», – написал министр.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022

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