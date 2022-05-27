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Кулеба анонсировал новую партию тяжелого вооружения из США

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  • 27.05.2022, 21:46
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Кулеба анонсировал новую партию тяжелого вооружения из США

Глава МИД Украины провел телефонный разговор с госсекретарем США.

Украина вскоре получит еще больше мощного оружия от Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД отчитался о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.

«Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России», – написал министр.

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