Королевский морской пехотинец Бен Грант уничтожил российскую БТР-80: уникальное видео 8 28.05.2022, 12:08

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Ветеран британской армии рассказал, почему отправился воевать за Украину.

Одним из бойцов, который в составе группы иностранных добровольцев уничтожил российский БТР-80 на шикарном видео, оказался 30-летний бывший королевский морской пехотинец Бен Грант, сын Хелен Грант, члена парламента Великобритании от партии тори, сообщает УНИАН.

Грант рассказал, что принял решение поехать в Украину после того, как увидел кадры уничтожения дома российской авиабомбой, где были слышны крики ребенка.

Грант объяснил это так: «Я подумал так, что я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что бы я сделал - я бы пошел и дрался».

Он также рассказал, что во время одного из боестолкновений вовремя контрнаступления под Харьковом был ранен один из бойцов его отряда, а они сами попали в засаду россиян, которые, вероятно, обнаружили их с помощью беспилотников.

Бен Грант, являющийся ветераном Афганистана, отметил, что ничего подобного раньше не видел, и тот уровень боевых действий, который ведется в Украине, нельзя сравнить ни с чем.

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