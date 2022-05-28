Королевский морской пехотинец Бен Грант уничтожил российскую БТР-80: уникальное видео

Королевский морской пехотинец Бен Грант уничтожил российскую БТР-80: уникальное видео8
- 28.05.2022, 12:08
- 6,292
Ветеран британской армии рассказал, почему отправился воевать за Украину.
Одним из бойцов, который в составе группы иностранных добровольцев уничтожил российский БТР-80 на шикарном видео, оказался 30-летний бывший королевский морской пехотинец Бен Грант, сын Хелен Грант, члена парламента Великобритании от партии тори, сообщает УНИАН.
Грант рассказал, что принял решение поехать в Украину после того, как увидел кадры уничтожения дома российской авиабомбой, где были слышны крики ребенка.
Грант объяснил это так: «Я подумал так, что я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что бы я сделал - я бы пошел и дрался».
Он также рассказал, что во время одного из боестолкновений вовремя контрнаступления под Харьковом был ранен один из бойцов его отряда, а они сами попали в засаду россиян, которые, вероятно, обнаружили их с помощью беспилотников.
Бен Грант, являющийся ветераном Афганистана, отметил, что ничего подобного раньше не видел, и тот уровень боевых действий, который ведется в Украине, нельзя сравнить ни с чем.