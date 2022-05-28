Украинская разведка раскрыла планы Путина 9 28.05.2022, 15:29

13,158

Названы две важные даты.

Активная фаза войны России против Украины может продлиться до конца 2022 года. Москва, вероятно, попытается к какой-либо дате достичь некоей "победы". В частности, 11 сентября захватчики могут провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях, а 7 октября, на юбилей Путина, возможно, попробуют преподнести ему "подарок". Конкретно Путин собрался вести длительную войну и не собирается отказываться от своих планов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что есть две даты, к которым оккупанты могут усилить свою незаконную деятельность на территории украинского государства. Российские власти попытаются добиться какого-то подобия "побед".

Первая дата – 11 сентября, в России это единый день голосования. В Кремле могут запланировать на эту дату проведение, дескать, так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Также 7 октября будет юбилей Путина – 70 лет. В качестве, дескать, "подарка", ему могут преподнести какие-либо "достижения".

По мнению Скибицкого, Путин собирается вести длительную войну и не отказывается от своих планов по Украине. Война может затянуться на несколько месяцев или до конца года. Все зависит от состояния украинских войск и поставок военной помощи.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, и от состояния наших сил обороны, и от той помощи, которую нам оказывают", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».