Российские силовики занялись заграничными счетами Чубайса 8 29.05.2022, 10:21

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Опрашиваются «свидетели» из окружения экс-главы «Роснано».

Силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, пишет ТАСС со ссылкой на анонимные источники. Издание утверждает, что опрашиваются "свидетели из окружения Чубайса".

Спустя месяц после нападения России на Украину, Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. В Кремле сказали, что Чубайс уволился по собственному желанию и это его "личное дело".

Но в середине апреля нынешний руководитель "Роснано" Сергей Куликов вдруг попросил генпрокуратуру проверить работу компании за 2010-2020 годы — за период, когда госкорпорацию возглавлял Чубайс.

Чубайс — один из идеологов и руководителей экономических реформ в России в 1990-2000-х годах, которые остались в путинском правительстве и поддерживали тесные связи с западными чиновниками.

При Путине занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях — сначала в РАО "ЕЭС России", а затем в "Роснано". В декабре 2020 года Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития.

Источники Bloomberg утвержают, что отъезд Чубайса связан с его позицией по Украине.

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