Ученые придумали, как получать электричество от грибов 1 29.05.2022, 19:44

Как это работает?

Американские ученые из Технологического университета Стивенса придумали как получить электричество от грибов. Для этого к шляпкам шампиньонов прикрепили колонии цианобактерий, созданные с помощью 3D-печати. Статью ученых 7 ноября опубликовал научный журнал Nano Letters.

С помощью 3D-печати ученые создали из плотно расположенных колоний бактерий специальный материал, который наносят на гриб. Цианобактерии перерабатывают свет в электричество, а после оно поступает от гриба через проводники из графена.

Ученые отметили, что царства бактерий и грибов «демонстрируют взаимный симбиоз». Цианобактерии не могут долго существовать на искусственных поверхностях, поэтому гриб с его питательной и влажной средой подходит как место для их жизни. На шляпке шампиньона бактерии прожили на несколько дней дольше, чем в искусственных условиях.

По словам исследователей, у «бионических грибов» может быть большой потенциал.

Скоро ученые надеются добывать с грибов достаточно электричества, чтобы зажечь светодиод. Исследование, по мнению авторов, «расширяет научное понимание многомерной интеграции между биологическим микромиром и функциональными абиотическими наноматериалами».

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