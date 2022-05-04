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Маск думает сделать Twitter платным для некоторых пользователей

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  • 4.05.2022, 8:19
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Маск думает сделать Twitter платным для некоторых пользователей
фото: afp

Кого это коснется?

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск, который недавно приобрел Twitter Inc., допустил введение новшеств относительно платы за пользование популярной соцсетью.

Миллиардер подчеркивает, что обычных частных юзеров это не коснется. А вот для коммерческих и государственных пользователей, возможно, введут умеренную плату.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей", - говорится в публикации Маска.

25 апреля Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиардов долларов. Тогда предприниматель отметил, что это соцсеть является "цифровой городской площадью, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества".

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