Ученые нашли во Франции уникальное поселение эпохи неолита 4.05.2022, 14:28

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иллюстрационное фото

В ходе раскопок были обнаружены следы почти 180 построек.

Раскопки перед началом жилищного строительства в Сен-Женьес-де-Фонтедит на юге Франции выявили доисторическое поселение, построенное в эпоху неолита и заселенное до бронзового века. В период с ноября 2021 года по апрель 2022 года в ходе раскопок были обнаружены следы почти 180 построек, включая частоколовые траншеи, подвалы для хранения и полуподземные печи или силосы. Это место богато артефактами, в первую очередь глиняными черепками и жерновами, которые свидетельствуют о повседневной жизни людей, живших в этом древнем сельском поселении на протяжении веков.

Об этом пишет The History Blog.

Раскопки выявили сложную сеть рвов и траншей, частоколов, окружавших обширную среду обитания, надземная часть которой в настоящее время исчезла. Самые большие из этих рвов имеют глубину более 2 м, а более узкие и неглубокие выемки, вероятно, соответствуют траншеям, связанным с установкой столбов, которые должны были участвовать в строительстве частокола или вала. Это стремление закрепить жилища за такими постройками часто встречается в конце неолита и может отражать ту или иную архитектурную традицию, новый способ восприятия интеграции деревень в ландшафт или быть свидетелем политической нестабильности и желания защитить себя.

Несколько необычных сооружений, таких как небольшой С-образный ров или Г-образный перерыв, остаются весьма загадочными и могут соответствовать особым застройкам, расположенным у главного входа в деревню.

Первые даты, полученные по этим разработкам, помещают их строительство между 2500 и 2200 годами до нашей эры, что соответствует последней фазе Лангедокского финального неолита (энеолита).

В какой-то момент самые старые постройки были заброшены, а затем повторно использованы для захоронений. Останки ребенка были найдены захороненными на полу печи, а несколько взрослых скелетов были обнаружены на дне бункеров, подвалов и карьерных ям. Индивидуальные захоронения в этот период были редкостью. Коллективные захоронения были типичной погребальной традицией, когда несколько членов сообщества хоронили внутри мегалитических памятников или естественных полостей.

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