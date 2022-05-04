Из-за санкций РФ не сможет поставлять лесопродукцию примерно на 6 млрд долларов в год 1 4.05.2022, 15:14

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А переориентация на Китай не возместит потери.

В 1 квартале 2022 года заготовка древесины в РФ снизилась на 2,4% – до до 68,9 млн куб. м, основной причиной является запрет на экспорт из страны необработанной древесины с начала 2022 года, а также древесного сырья для фанеры.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные "Рослессинфорга".

Наибольший спад в 34% зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5%.

"Уровень снижения заготовки в пределах нормы для начала года, динамика стабильна", – заявил директор "Рослисинфорга" Павел Чащин.

За последние пять лет снижение вырубки в первом квартале наблюдалось только в 2019 году – менее 1%, с 68,9 млн до 68,3 млн куб. м.

В январе-марте 2021 года, напротив, был рост вырубки на 3,4%, до 70,7 млн куб. м.

По данным "Рослесинфорга", в 2021 году больше всего древесины заготавливали в Иркутской области – 32,7 млн куб. м, в Красноярском крае (24,6 млн. куб. м), в Вологодской (18,1 млн. куб. м) и Архангельской областях (16,1 млн. куб. м). Ленинградская область с общим объемом заготовки 5,4 млн. куб. м в год заняла 14 место.

В марте 2022 года Минпромторг РФ ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США в ответ на санкции западных стран в отношении России после начала вторжения РФ в Украину.

Кроме того, лесозаготовители вырубили деревья на выделенных участках и должны освоить новые, говорит собеседник РБК.

Из-за санкций Евросоюза РФ упустила возможность поставлять лесопродукцию на около 6 млрд долларов в год, а переориентация на Китай не возместит потери.

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