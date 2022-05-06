Медики назвали простые продукты, которые снижают давление и защищают сердце 6.05.2022, 19:04

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Они знакомы каждому белорусу.

Австралийские ученые изучили данные девяти клинических исследований с участием более 540 пациентов и обнаружили, что пробиотики снижают систолическое и диастолическое кровяное давление. Это, в свою очередь, защищает от инсульта головного мозга и инфаркта миокарда, пишет medicina.ua.

Пробиотиками называют продукты и вещества, которые содержат полезные для нашего организма бактерии. Например, йогурт, кефир, квашеная капуста. Австралийские исследователи установили, что живые микроорганизмы снижают кровяное давление – особенно у пациентов с высокими показателями. Более эффективными являются пробиотики, которые содержат несколько видов бактерий, а не один.

По мнению ученых, регулярное употребление пробиотиков является частью здорового образа жизни. Можно использовать как обычные продукты (йогурты и т.п.), так и пищевые добавки. Но, конечно, одними пробиотиками обойтись невозможно. Для того чтобы удерживать кровяное давление в норме, необходимо есть меньше соли, больше овощей и фруктов, быть физически активным и сохранять стройность.

Йогурт имеет много преимуществ для здоровья кожи, Он содержит много различных и богатых ингредиентов и питательных веществ для защиты здоровья кожи и помогает обновлять и восстанавливать клетки кожи.

Цинк и молочная кислота, содержащиеся в йогурте, важны для здоровья кожи. Благодаря этим веществам он открывает поры, очищает кожу от мертвых клеток и придает коже здоровый блеск. Он также может быть эффективным в устранении разводов и раздражений на коже.

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