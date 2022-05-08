Ученые нашли запах, который нравится всем без исключения на Земле 16 8.05.2022, 13:01

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Его популярность объяснили законами эволюции.

Ученые из Каролинского института в Швеции утверждают, что существует аромат, который нравится всем без исключения. Это - запах ванили, пишет Metro.

Также в ходе эксперимента исследователи выяснили, что запах изовалериановой кислоты, которая содержится в соевом молоке, сыре и потных ногах люди любят меньше всего.

Предполагается, что причина, по которой люди считают некоторые запахи более приятными, чем другие, независимо от культуры, заключается в том, что такие запахи увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции человека.

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