Белорусы собирают радиоактивные ягоды и грибы 3 9.05.2022, 15:04

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В каких районах Беларуси «дары леса» не отвечают нормам.

В первом квартале 2022 года жители 17 населенных пунктов доставили в лабораторию Могилевского центра гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) грибы, ягоды и дичь для проверки на радиацию, сообщает Mogilevnews.by.

Было проведено 45 проб, превышение допустимого уровня содержания цезия-137 обнаружено в 29 из них, что составляет 64,44%.

В сухих грибах превышен допустимый уровень в 2,7 раза (Белыничский, Славгородский, Могилевский, Быховский районы и Могилев), в маринованных грибах в 1,7 раза, в ягодах (черничное варенье, Краснопольский район) в 1,2 раза, в мясе лося в 2 раза (Быховский район). «Дары леса», как правило, не отвечают нормам в лесных массивах, прилегающих к зонам отселения, сообщили в ЦГЭ.

Возможно, в течение года, когда наступят грибной и ягодный сезоны и граждане массово понесут «улов» на пробы, процент снизится. Так, в прошлом году ЦГЭ было исследовано 742 пробы лесных ягод, не соответствовали допустимым уровням по содержанию радионуклидов 7,5% из них.

Также в 2021 году сотрудники ЦГЭ провели тысячи радиологических исследований молока, картофеля, овощей, фруктов, произведенных в домовладениях для собственного потребления. Пробы соответствовали нормативам, за исключением четырех проб молока в двух домовладениях Белыничского и Краснопольского районах, где установлено превышение допустимого уровня содержания радионуклида цезия-137.

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