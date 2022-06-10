Почему одни попугаи разговаривают, а другие — нет? 1 10.06.2022, 9:56

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Ученые дали ответ.

Имитировать человеческую речь могут почти все попугаи, но возможности мелких видов (легкость обучения, число усвоенных слов) гораздо скромнее. Вероятно, это связано с меньшим абсолютным размером мозга, пишет «Вокруг света».

Что касается индивидуальных различий внутри вида, то они зависят прежде всего от звуковой среды, в которой птица росла. Легче и успешнее обучаются те попугаи, которые с раннего возраста были изолированы от сородичей и общались только с людьми. Важны также индивидуальные способности конкретной птицы, ее общительность и многое другое.

Наибольшим словарным запасом обладал один волнистый попугайчик, выучивший 1728 английских слов.

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