Стали известны результаты матчей Лиги наций

Стали известны результаты матчей Лиги наций1
- 12.06.2022, 8:30
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Как теперь выглядит положение команд в турнирной таблице?
В рамках дивизиона "А" Лиги наций сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Польши (2:2), Уэльс и Бельгия также не выявили победителя (1:1), пишет "Прессбол".
Нидерланды — Польша — 2:2
Голы: 0:1 — Кэш (18). 0:2 — Зелиньски (49). 1:2 — Классен (51). 2:2 — Дамфрис (54).
На 91-й минуте Депай (хозяева) не реализовал пенальти.
Уэльс — Бельгия — 1:1
Голы: 0:1 — Тилеманс (51). 1:1 — Джонсон (87).
Турнирное положение в группе 4: Нидерланды — 7 очков (3 матча), Бельгия — 4 (3), Польша — 4 (3), Уэльс — 1 (3).
В рамках дивизиона "А" Лиги наций сборная Англии сыграла вничью с командой Италии (0:0), а венгры разошлись миром с немцами (1:1).
Англия — Италия — 0:0
Венгрия — Германия — 1:1
Голы: 1:0 — Надь (6). 1:1 — Хофманн (9).
Турнирное положение в группе 3: Италия — 5 очков (3 матча), Венгрия — 4 (3), Германия — 3 (3), Англия — 2 (3).