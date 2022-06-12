Стали известны результаты матчей Лиги наций 1 12.06.2022, 8:30

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Как теперь выглядит положение команд в турнирной таблице?

В рамках дивизиона "А" Лиги наций сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Польши (2:2), Уэльс и Бельгия также не выявили победителя (1:1), пишет "Прессбол".

Нидерланды — Польша — 2:2

Голы: 0:1 — Кэш (18). 0:2 — Зелиньски (49). 1:2 — Классен (51). 2:2 — Дамфрис (54).

На 91-й минуте Депай (хозяева) не реализовал пенальти.

Уэльс — Бельгия — 1:1

Голы: 0:1 — Тилеманс (51). 1:1 — Джонсон (87).

Турнирное положение в группе 4: Нидерланды — 7 очков (3 матча), Бельгия — 4 (3), Польша — 4 (3), Уэльс — 1 (3).

В рамках дивизиона "А" Лиги наций сборная Англии сыграла вничью с командой Италии (0:0), а венгры разошлись миром с немцами (1:1).

Англия — Италия — 0:0

Венгрия — Германия — 1:1

Голы: 1:0 — Надь (6). 1:1 — Хофманн (9).

Турнирное положение в группе 3: Италия — 5 очков (3 матча), Венгрия — 4 (3), Германия — 3 (3), Англия — 2 (3).

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