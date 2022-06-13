На Солнце зафиксировали мощную «долгоиграющую» вспышку 13.06.2022, 19:51

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Вспышка привела к проблемам со связью на Земле.

Астрономы зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса М3. Ее источником стало солнечное пятно AR3032, сообщает Space Weather.

Отмечается, что вспышка длилась более трех часов. Ультрафиолетовое излучение, которое было выброшено в результате, привело к отключению коротковолновой радиосвязи в Японии и Юго-Восточной Азии.

ВВС США зафиксировали солнечный радиовсплеск типа II, который обычно вызывается ударными волнами, движущимися на переднем фронте коронального выброса массы.

Вспышки класса М – средние по мощности. Они приводят к небольшому или среднему уровню радиопомех на дневной стороне Земли. Некоторые вспышки класса М могут вызвать солнечный радиационный шторм. Сильные вспышки класса М, которые происходят в обращенной к Земле части Солнца, могут привести к полярным сияниям в средних широтах.

Напомним, 25 апреля на Солнце произошла двойная вспышка. Она привела к краткосрочному отключению радиосвязи над Азией и Австралией.

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