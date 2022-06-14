Ученые нашли доказательства существования близнеца Вселенной 8 14.06.2022, 11:11

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Новое исследование может помочь ученым решить проблемы с космологической постоянной.

Новое исследование может помочь ученым решить проблемы с космологической постоянной.

То, что у нашей Вселенной существует зеркальный двойник, является популярным образом в научной фантастике. Но концепция зеркальной Вселенной является также предметом теоретических изучений в космологии. И новое исследование показывает, что оно может помочь решить проблемы с постоянной Хаббла, сообщает Inverse.

Постоянная Хаббла – это значение, которое показывает скорость с которой расширяется наша Вселенная. Современные ученые полагают, что она составляет примерно, плюс-минус несколько порядковых значений, 70 км/с на мегапарсек. Ученые считают, что смогли измерить абсолютно точную скорость этого расширения.

Большая космическая проблема

Но сейчас многие ученые пришли к тому, что несмотря на точность всех измерений скорости расширения Вселенной, полученные значения все же расходятся. Это иногда называют проблемой космического расширения.

Одни ученые измерили, как они считают, точную скорость расширения на основе измерения колебаний космического микроволнового фона, и она составляет примерно 67 км/с на мегапарсек. Другие ученые проводили измерения на основе наблюдения за сверхновыми и получали значение скорости расширения в 73 км/с на мегапарсек. Физики-теоретики пытаются понять: в чем же проблема, почему точные данные расходятся? Именно здесь и появляется идея о Вселенной-близнеце или параллельной Вселенной.

Зеркальная Вселенная

О теории зеркальной Вселенной активно говорили ученые еще в 90-х годах прошлого века, чтобы решить проблему симметрии материи-антиматерии. Ученые пытались ответить на вопрос: если все частицы имеют своего антипода, то куда подевалась антиматерия после рождения Вселенной? И тогда ученые решили, что должна существовать Вселенная, которая является зеркальным отражением нашей Вселенной, ведь появились как пара. Просто в другой Вселенной все состоит из антиматерии.

Эта теория не стала общепринятой, но новое исследование ученых из университета штата Нью-Мексико, США, предлагает варианты решения проблемы постоянной Хаббла. Ученые считают, что при правильной настройке космологической модели, которая бы соответствовала наблюдаемым темпам расширения Вселенной, появляется космическая симметрия. С помощью этой симметрии можно упорядочить разные значения скорости расширения Вселенной, чтобы они лучше согласовывались между собой.

По словам ученых, их выводы подразумевают существование зеркальной Вселенной, и она влияет на нашу Вселенную через слабое гравитационное притяжение.

Это исследование в основном является доказательством концепции зеркальной Вселенной, но полностью не решает проблему космической постоянной. По словам ученых, нужно провести дополнительные исследования и более точные космологические моделирования.

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