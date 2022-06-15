Белорусские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках 2 15.06.2022, 18:21

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Матчей в Беларуси не будет.

Жеребьевка первых квалификационных раундов футбольных еврокубковых турниров прошла 14 и 15 июня. Напомним, из-за санкций наши команды должны проводить матчи вне Беларуси и при пустых трибунах.

Чемпион страны солигорский «Шахтер» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов со словенским «Марибором». Матчи пройдут 5−6 и 12−13 июля. Уже известно, что «Шахтер» сыграет «домашний» поединок в Турции.

В Лиге конференций выступят три белорусских клуба. Минское «Динамо» начнет борьбу с первого отборочного раунда. Соперник — черногорский клуб «Дечич». Матчи состоятся 7 и 14 июля.

Борисовский БАТЭ и «Гомель» получили право стартовать со второго раунда. БАТЭ будет соперничать с турецким «Коньяспором», а «Гомель» — с греческим «Арисом». Игры запланированы на 21 и 28 июля.

Напомним, что год назад белорусские клубы не смогли выйти победителями ни в одном двухматчевом противостоянии на европейской арене.

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