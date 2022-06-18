«Ударил, скрылся, уснул» 18.06.2022, 12:37

Веселые истории из жизни автомобилистов.

В жизни многих автомобилистов случаются веселые, а иногда и просто казусные ситуации. Некоторые из них настолько смешны и порой нелепы, что со временем превращаются в народные байки, верится в которые с трудом. Журналисты abw.by рассказали несколько таких историй, имевших место в реальной жизни.

"Раз он такой упорный, пускай платит штраф"

Эту историю буквально неделю назад рассказал коллега. Вечером на парковке у дома его жена своей машиной задела припаркованный рядом автомобиль, который всем своим видом говорил, что хозяину на него плевать, устранять еще одну царапину он не будет. Но телефон под стеклом присутствовал, а девушка ответственная, набрала владельца и предложила составить европротокол.

Хозяин поцарапанной машины не согласился на такой вариант и в свою очередь предложил рассчитаться на месте безо всяких формальностей, оценив стоимость ремонта в 400 рублей. После этого девушка позвонила мужу, который справедливо решил, что это слишком дорого: "Нет, мужик, давай или европротокол, или ГАИ". Тот обиделся и сказал вызывать ГАИ, что и было сделано.

Первое, что спросил у виновницы приехавший оформлять ДТП инспектор: зачем из-за такой ерунды вызвали и почему не составили европротокол? Узнав предысторию, сотрудник ГАИ посмеялся и сказал: "Раз он такой упорный, пускай платит штраф за отсутствие техосмотра".

Ударил, скрылся, уснул

Следующая ситуация произошла пару лет назад около торгового центра "Титан". Человек приехал за покупками, оставил машину на парковке, а когда вернулся спустя некоторое время, обнаружил на своем автомобили следы удара. Виновника ДТП, само собой, и след простыл.

Естественно, человек вызвал ГАИ. Приехавшие сотрудники отправились к специалистам по видеонаблюдению и просмотрели записи с камер. На них было видно, как подъехал автомобиль и при попытке припарковаться на свободное место ударил стоявшую рядом машину. Водитель вышел, осмотрел повреждения, сел обратно за руль и уехал… на другой конец парковки.

Инспекторы ГАИ отправились туда и обнаружили нужный автомобиль, а в нем "виновника торжества", который крепко спал. Пьяный. Был он нетрезвым в момент совершения ДТП или выпил после, история умалчивает. Но "прав" этот автомобилист лишился.

"Ты замуж не выходила?"

Эта история произошла непосредственно со мной в 2013 году. Забрал жену с работы в Сельхозпоселке, стою первым на Измайловской, жду зеленого пешеходам на Богдановича. Других вариантов повернуть там налево в час пик почти нет. Стою, никого не трогаю, подумываю, не выйти ли нажать кнопку на пешеходном светофоре самому, так как желающих перейти дорогу не наблюдается.

Ба-бах! С Богдановича боком в переднюю часть моей машины прилетает Corolla. Девушка поворачивала налево на Измайловскую и не уступила дорогу встречному автомобилю. Тот ударил Toyota в правый бок, и она левой стороной влетела в меня. Водитель головой разбила стекло. Кровь, слезы, все дела.

ГАИ и "скорая" приехали быстро. Пока сидели в машине инспекторов с еще одним участником ДТП, подошел муж виновницы и заявил, что за рулем был он. Чего? Приношу видеорегистратор, смотрим "кино", сотрудники ГАИ просят парня удалиться и больше не вешать лапшу на уши, иначе ответит за дачу ложных показаний.

Спустя пару минут подходят медики, и становится понятна причина поведения мужа: "А девочка-то пьяненькая". Пострадавшую везут в больницу зашивать голову, а меня с водителем третьей машины – на освидетельствование. Естественно, трезвы как стекло, едем за "поддатой" виновницей и везем на освидетельствование уже ее, дружно наслаждаясь перегаром в тесной "десятке".

После "покатушек" на Передовую возвращаемся на место ДТП составлять протокол. Когда доходит дело до опроса виновницы и она называет свою фамилию, инспектор спрашивает: "Слушай, а ты замуж за последние пару месяцев не выходила?" Та отвечает, что выходила, и сотрудники ГАИ просят ее назвать девичью фамилию. Она называет – и инспекторы начинают от души смеяться. У меня с водителем второй поврежденной машины возникает резонный вопрос: что происходит?

Инспекторы, продолжая "угорать" еще сильнее, отвечают: "Да мы ее полгода назад на Цнянке бухой "приняли", у нее сейчас даже "прав" нет". Не знаю, насколько соответствует действительности информация о том, что снаряд дважды не попадает в одну воронку, а вот экипаж ГАИ точно способен дважды за полгода столкнуться с одной пьяной водительницей.

"Подешевле машину не могли найти?"

Участник следующей ситуации опять я. 2011 год, Малиновка, ночь, дождь, нужно отвезти жену на поезд. Машина стояла крайней в кармане для парковки гаражом, а на закруглении бордюра кто-то поставил еще одну машину под углом. Выехал без проблем, съездил на вокзал, вернулся. В час ночи никто на оставленное мною место не посягнул, что по меркам Малиновки было удивительно.

Не имею и никогда не имел привычки заезжать в парковочные места "мордой", всегда ставлю машину задом к бордюру. Но из-за стоявшей по диагонали машины делать это было не очень удобно, поэтому решил заехать передом. Темно, мокро, уставший, в общем, раньше времени повернул руль, срезал траекторию и задней дверью прошелся по углу припаркованной рядом Audi A8, у которой сработала сигнализация.

Вышел, посмотрел на все это дело и вызвал ГАИ. Подошел хозяин поврежденного автомобиля, глянул на царапины и с характерным кавказским акцентом сказал: "Слюшай, у тебя "права" хоть есть? Давай ГАИ вызовем, у меня КАСКО – надо справка". Зная, кому принадлежит Audi, я думал, что меня закопают. Но ее владелец оказался невероятно спокойным мужиком, постояли, поговорили, дождались инспекторов, он получил свои бумаги и отправился отдыхать.

Дальше в машину ГАИ сел я и, рассчитывая на минимальный штраф, полностью признал свою вину и рассказал, как все было. Инспекторы начали спрашивать: "А вы знаете, какое наказание за это предусмотрено? Штраф или лишение, как решит начальник… Но начальник очень занят, поэтому расслабьтесь – две "базовые" устроят?" Конечно, устроят. "Но, Андрей Владимирович, вы подешевле машину во дворе не могли найти? Вон Escalade стоит, вон Cayenne, нет, надо об A8 приложиться!"

К слову, это первое и единственное ДТП по моей вине.

"Никогда такого не видел! Замочная скважина! В днище!"

В этой истории не будет инспекторов ГАИ. Ее рассказали "перекупы". Дело происходило давно, ребята купили на перепродажу "жигули" и занялись приведением их в товарный вид. Машина была изрядно "погрызена бобрами": что-то зашпатлевали, что-то заварили, а на устранение дыр в днище пустили – внимание! – старый сейф. В итоге на месте одной из дыр оказалась приварена его дверца. Сверху все это покрыли антикором, в общем, на века.

И вот машина приведена в приличный вид и выставлена на продажу. Люди приезжают ее посмотреть, им все нравится, но просят осмотреть днище. Заезжают на эстакаду, покупатель заходит под машину, смотрит и спустя некоторое время удивленно и громко произносит: "Охренеть! Никогда такого не видел! Замочная скважина! В днище!".

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