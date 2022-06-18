За какими машинами едут в Беларусь россияне 18.06.2022, 14:22

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Как обстоят дела на автомобильном рынке.

Рынок новых автомобилей в Беларуси продолжает сокращаться: предложений становится все меньше, а цены растут. В таких условиях покупателям остается делать выбор в пользу машин с пробегом. Можно ли здесь найти достойные варианты, как в целом обстоят дела на «вторичке» и продолжают ли россияне скупать транспортные средства у нас, журналисты av.by попросили рассказать в компании по подбору авто.

Поменялась ли ситуация с приходом лета?

— Да, изменения есть. С мая количество авто в продаже с каждым днем уменьшается. Цены вновь выросли! Однако машины продаются хорошо. Почему? Спрос превышает предложение. Хотя на рынке чувствуется дефицит достойных подержанных автомобилей, — рассказали в компании.

Рассчитывать на значительный торг по-прежнему не приходится. В условиях повышенного спроса продавцы точно не будут снижать цены, уверены эксперты. Но при этом отмечают, что дело еще и в умении торговаться.

Практически все участники авторынка утверждают: с хорошими машинами владельцы расставаться не спешат, поскольку не уверены, что смогут найти достойную замену. Многие продавцы снимают объявления о продаже своих автомобилей из-за неопределенности дальнейшего развития событий. Тем не менее есть и те, кто избавляется от «лишних» активов (второй или третьей машины) либо же продает дорогой автомобиль, поскольку его содержание в будущем может стать не по карману. А в каком ценовом сегменте сегодня больше всего шансов отыскать хороший экземпляр?

— В целом мы рекомендовали бы смотреть авто в ценовом сегменте от $8 000: до этой суммы «живых» вариантов очень мало. Если речь идет о кроссовере или минивэне, то финансовую планку нужно поднять до $15 000, дизельные универсалы — от $12 000. А если есть желание купить что-то свежее из премиума, например Audi, BMW или Mercedes-Benz, то с суммой меньше $20 000 на белорусской «вторичке» делать нечего.

Что касается самых ходовых машин у белорусов, то специалисты отмечают: наши соотечественники больше всего интересуются авто в сегменте $8 000—20 000. А вот заказчики из России рассматривают варианты подороже — от $20 000. При этом в компании говорят, что из-за курсовой ситуации клиенты из РФ активно покупают в Беларуси авто как для перепродажи, так и для себя. Аналогичными наблюдениями с нами ранее поделились и на площадке в Малиновке.

Чем же привлекателен наш рынок для покупателей из соседней страны? Одним из основных преимуществ является то, что Беларусь и Россия имеют единую таможенную территорию в рамках Евразийского экономического союза. То есть перемещение товаров внутри территории ЕАЭС осуществляется без уплаты таможенных пошлин/налогов, поэтому купить автомобиль у нас и поставить его на учет в РФ можно без каких-либо проблем.

Как россиянину пригнать машину из Беларуси

На тех же основаниях, что и для автомобиля, купленного в России, оплате подлежит только утилизационный сбор (его размер зависит от даты производства машины: за авто старше трех лет нужно заплатить 5 200 росс. рублей, за модель моложе трех лет — 3 400 росс. рублей). Также россиянам необходимо учитывать происхождение автомобиля.

В случае если машину ранее доставили из третьей страны, важно, чтобы транспортное средство прошло таможенную очистку в Беларуси и все платежи были внесены в полном объеме.

Для доставки автомобиля из Беларуси в зависимости от особенностей такой процедуры потребуется предоставить в ГИБДД ОТТС или СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства). Если авто ввезли на территорию РБ и растаможили после 1 апреля 2021 года, придется устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и оформлять все необходимые документы (стоит примерно 25 000—30 000 росс. рублей). Но в настоящий момент в связи с дефицитом полупроводников и, как следствие, самих систем достаточно будет просто договора на установку. Для юридических лиц потребуется подача статистической формы.

Из важных нюансов стоит отметить, что авто с экологическим классом ниже «Евро-4» невозможно законным путем поставить на учет в РФ. Также следует помнить: в России ГАИ обязательно смотрит на номер двигателя, в то время как у нас этот параметр могут не проверить.

А если на купленной машине есть фаркоп (то есть тягово-сцепное устройство, или ТСУ) и при этом он конструкцией изготовителя не предусматривается, регистрация фаркопа в ГАИ РФ является обязательной процедурой.

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