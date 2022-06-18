Названы лучшие летние продукты питания 1 18.06.2022, 18:41

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Они богаты жизненно важными соединениями.

Летом прилавки магазинов ломятся от разнообразных овощей и фруктов, поэтому многие люди теряются, пытаясь выбрать что-то конкретное среди этого изобилия. Эксперты турецкого портала En Son Haber назвали самые лучшие сезонные продукты для создания полезного и сбалансированного рациона.

Богатая водой, витаминами и микроэлементами дыня — настоящий чудо-продукт, сезон которого ни в коем случае нельзя пропускать. Дыня освежает и обеспечивает организм полезными веществами — в частности, витаминами С и В9, бета-каротином, калием, а также железом, медью, цинком и йодом. Дыню не следует употреблять непосредственно после еды, чтобы не провоцировать расстройство пищеварения.

Не менее полезный летний продукт — малина. Интересно, что содержание полезных веществ в малине зависит от ее цвета — к примеру, в красных ягодах присутствуют флавоноиды — галловая и эллаговая кислоты, фенольные вещества из группы танинов. Это не только мощные антиоксиданты, но и соединения с антимикробным эффектом.

Продукт с низким гликемическим индексом и высокой насыщающей способностью — кукуруза. Плюс, это хороший источник незаменимых жирных кислот, клетчатки, витаминов группы В и магния.

Другие летние продукты, которыми не стоит пренебрегать — абрикос, свежие бобы, инжир, кабачок, перец, томат и огурец. Все они богаты жизненно важными соединениями и несут организму лишь пользу при правильном употреблении.

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