В Запорожской области коза взорвала оккупантов 20.06.2022, 21:35

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Благодаря животному россияне пострадали от своих же растяжек.

Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области захватчики наставили растяжки вокруг больницы. Местная коза взорвала рашистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области в помещении местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий.

"С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек", - сказано в сообщении.

После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат.

В результате цепного износа боеприпасов несколько рашистов получили ранения различной степени тяжести.

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