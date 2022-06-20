Ученые обнаружили способ понизить аппетит 20.06.2022, 21:49

Исследование было направлено на изучение механизма сжигания калорий.

Результат показал, что за данный процесс отвечает соединение молочной кислоты и аминокислоты фенилаланина - лактат фенилаланина.

«Мы хотели понять, как упражнения влияют на работу организма на молекулярном уровне, и пытались выяснить, можно ли воспроизвести эти процессы. Это потенциально улучшит состояние здоровья и снизит риск развития остеопороза и болезней сердца у многих пожилых и хронически больных людей, которые не могут постоянно заниматься спортом», — пояснил один из авторов доцент Стэнфордского университета Джонатан Лонг.

Эксперименты проводились на мышах, которым ставились инъекции лактата фенилаланиа. В результате их чувство голода снижалось, но на выносливости зверей это никак не сказалось.

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