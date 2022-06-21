Ученые предложили закрыть Землю гигантскими пузырями 7 21.06.2022, 14:29

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иллюстрационное фото

Зачем это нужно?

В Массачусетском технологическом институте запустили проект "Космические пузыри". В его основе лежат технологии солнечной геоинженерии. Он потенциально способен помочь всему человечеству.

Об этом сообщает MIT.

Предложенная концепция описывает процессы возведения в космосе разных конструкций, с помощью которых можно управлять энергией нашей звезды. Начать хотят с самого простого – чуть-чуть заслонить Землю от солнечных лучей с помощью гигантского барьера.

Конечной целью называют предотвращение глобального потепления на планете. Поскольку политика декарбонизации фактически проваливается, люди так и не смогли договориться в планетарном масштабе о внедрении новых технологий, а рост цен на энергоносители заставил многих вернуться к сжиганию угля, исследователи хотят пойти другим путем.

Они предлагают изготовить и разместить в космосе между Землей и Солнцем скопление пузырей огромного размера.

Сделать их можно из тончайшей пленки, а поскольку внешнего давления в космосе нет, то для надувания таких конструкций требуется совсем немного газа.

Уязвимость для метеоритов компенсируется большим количеством пузырьков и возможностью быстро доставить на орбиту любое их количество для ремонта дыр в барьере.

Пузырьки необязательно делать непрозрачными, достаточно чтобы они задерживали хоть какое-то количество солнечной энергии.

Математическая модель показала, что если отклонить всего 1,9 процента солнечного излучения, это позволит охладить планету и даже обернуть потепление вспять.

Авторы концепции уточняют, что это не инструмент управления климатом, а временная экстренная мера для устранения текущих проблем.

Это не первая подобная разработка и, вероятно, не последняя. Кроме того, ученые работают над вопросом уменьшения воздействия углекислого газа на атмосферу для ослабления парникового эффекта. Так, в Японии разработали новое соединение, улавливающее двуокись углерода, демонстрируя при этом коэффициент полезного действия 99 процентов. Это также самая быстрая в мире подобная система – как минимум вдвое лучше аналогов. Кроме того, технология пригодна для повторного применения.

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