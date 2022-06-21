Секретарь Совбеза РФ угрожает Литве 19 21.06.2022, 14:56

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Балтийская страна не пропускает санкционные товары в Калининград.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перешел к открытым угрозам населению Литвы из-за запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — приводит слова Патрушева «Интерфакс».

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

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