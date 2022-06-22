Генштаб ВСУ: Беларусь ведет разведку на границе с Украиной 22.06.2022, 7:35

Производятся также военно-инженерные работы.

Беларусь ведет разведку на границе с Украиной и оборудует инженерные позиции.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы", - говорится в сообщении.

На Северском направлении россияне с целью демонстрации присутствия, удерживают до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

"Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области", - говорится в сообщении.

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