Украинские пилоты виртуозно «унизили» российский истребитель 1 22.06.2022, 10:15

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иллюстрационное фото

Стали известны детали воздушного боя на Николаевщине.

На Южном направлении произошло воздушное сражение между самолетами ВСУ и оккупантов.

В результате украинские пилоты отлично сработали и ушли от ракетных ударов врага, сообщают в оперативном командовании "ЮГ".

"Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре наших самолетов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также вражеская авиация работала по позициям ВСУ в Николаевской области. Нанесено 2 удара вертолетами. Потерь в результате вражеской атаки среди бойцов ВСУ нет.

Вражеские попытки разведать наши позиции в Николаевской области прервала точная работа зенитно-ракетного подразделения. Всего в сутки 21 июня ракетно-артиллерийские и другие подразделения выполнили 150 огневых задач. Украинская авиация в это время атаковала россиян 5 раз.

Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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