Стали известны детали удара ВСУ по буровым платформам в Черном море 23.06.2022, 9:31

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Российские оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию об ударе ВСУ по «вышкам Бойко». По его словам, россияне использовали эти буровые платформы в качестве военных баз для блокирования Одесского порта и контроля над частью Черного моря.

В эфире телемарафона он заявил, что Вооруженные силы Украины официально не подтверждали данные об ударе по этой цели.

«Единственное, что могу сказать, речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в военные базы, потому что там находились ПВО, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценной блокировки Одесского порта в том числе и контроля над частью Черного моря», — сообщил он.

Братчук добавил неофициальную информацию, что там кое-что горит, но призвал дождаться официальных данных.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.

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