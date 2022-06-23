Путин сдувается на глазах 3 Роман Цимбалюк

23.06.2022, 10:38

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Что он нам вещает?

Еще раз – у Украины сейчас оружия пруд пруди и будет еще больше, на каждого российского оккупанта. Да-да-да-да.

С этой российской армией и флотом какие-то проблемы на работе, потому что непосредственно к Питерскому международному экономическому форуму наши ВМС подгадали и потопили буксир "Василий Бех". И сделали это двумя отличными ракетами "Гарпун". Куча трупов, ну, в общем, все как обычно.

И так, "уверенность в наших победах" – пока Путин рассказывал об "успехах" российской армии, наши Вооруженные силы, наши солдаты и офицеры минусовали российских оккупантов. Утонул не только корабль – там гремели артиллерийские склады, предназначенные для осуществления наступательной операции. Что-то я боюсь, у деда войны проблемы.

Путин сдувается на глазах. У него там Маргарита Симоньян спрашивала, почему обстреливают Донецк. А дед не спешит говорить о том, что все будет хорошо. Он говорит: "Мы обойдем украинскую группировку, потому что там – укропрайон". Не знаю. Поймал не поймал, а погнаться можно.

Кроме этого Владимир Путин наплевал на Лаврова и всю российскую дипслужбу. Да-да, я имею в виду моих бывших подруг из МИД России (пресс-секретаря ведомства Марию Захарову). Потому что Лавров и компания надували щеки, что "вступление Украины в ЕС недопустимо". А теперь Путин рассказывает: "Ну это не наше дело, это суверенное дело Украины".

Роман Цимбалюк, YouTube

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