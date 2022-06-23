В Сети появились кадры боев в Северодонецке

В Сети появились кадры боев в Северодонецке1
- 23.06.2022, 11:22
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ВСУ держат оборону.
В Сети появились новые кадры из Северодонецка, на которых украинские защитники и танкисты бьют оккупантов. На кадрах, сделанных на территории завода "Азот", можно увидеть танкистов и командира, который корректирует работу солдат, информирует "Диалог".
Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска не хотят форсировать реку Северский Донец. Также противник продолжает стягивать все имеющиеся у него силы на Донбассе, чтобы начать наступление в сторону Лисичанска.