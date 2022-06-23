Что по чем на рынках в регионах?
- 23.06.2022, 12:50
Актуальные цены на овощи нового урожая.
На пинских рынках цены на овощи и фрукты зависят от погоды и дня недели. Как правило, в будние дни они ниже, с пятницы начинают расти. Например, картошку в прошлое воскресенье продавали по 4 рубля за кило, а в четверг такую же по размеру можно купить за 2,5 рубля. Вообще цены на молодую картошку начинаются от рубля за кило мелкой — до четырёх за крупную. Выбор картошки большой, пишут «Медиа-Полесье» .
Варьируются и цены на огурцы. Всю предыдущую неделю килограмм продавали по 3 рубля. С приходом тепла цены снизились сразу на 50 копеек.
Помидоры тоже подешевели. Килограмм можно купить за 5 рублей. Но есть и дороже.
Молодую капусту продают по 1,5 рубля. Килограмм моркови от 2 рублей.
Кабачки можно купить и за 1,5 и за 2 рубля.
Есть в продаже и молодая свёкла. По 2 рубля за три штуки.
Цветная капуста стоит дороже. 3,5 рубля за соцветие.
Укроп продают по 50 копеек за пучок. Молодой лук — по 50 копеек- по рублю.
Для сравнения, приобрести овощи можно и у сельчан на трассе. Например, кило картошки или огурцов продают по 3 рубля, помидоры — от 5,5 рублей, капусту — по 2 рубля.