Российские оккупанты в Украине пьют от страха и убегают в «вечные отпуска»3
- 23.06.2022, 14:37
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Случаи дезертирства усиливаются.
Российские захватчики заливают страх перед боевыми действиями в Украине алкоголем. Многие ищут разнообразные способы, как сбежать с фронта домой.
Так, российские военные додумались писать рапорты на отпуска, из которых уже не возвращаются обратно. Об этом рассказал в телефонном разговоре со своей женой российский оккупант, который воюет на Востоке Украины. Разговор перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.
Он пожаловался, что многие военные таким образом уже сбежали с фронта – ушли в отпуск и исчезли. Поэтому вместе с захватчиком осталось воевать очень мало людей из его подразделения.
"Стою, у меня все горит, лес горит ... очень страшно, очень боюсь. У нас все сбежали [неценз.], осталось 6 человек, представляешь?.. Но у нас реально уже вообще никого нет. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются ", – рассказал жене оккупант.
Тенденция бежать с фронта в Украине наблюдается в рядах противника все чаще. Те, кому не удалось сбежать, заливают свой страх перед боевыми действиями алкоголем.
"Я бухаю...Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признался жене российский военный.
При этом он удивляется, почему по российскому телевидению не показывают, какая сильная бойня происходит в Украине.
Російські окупанти шукають нові «лайфхаки», як втекти з війни, і пиячать від страху
Тепер вони йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються, а звільняються.
Про це свідчить телефонна розмова, перехоплена СБУ
Російські окупанти шукають нові «лайфхаки», як втекти з війни, і пиячать від страху— СБ України (@ServiceSsu) June 23, 2022
Тепер вони йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», приїжджають додому і на війну більше не повертаються, а звільняються.
Про це свідчить телефонна розмова, перехоплена СБУ ⬇️ pic.twitter.com/3GLnSBWbRy