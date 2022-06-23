Российские оккупанты в Украине пьют от страха и убегают в «вечные отпуска» 3 23.06.2022, 14:37

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Случаи дезертирства усиливаются.

Российские захватчики заливают страх перед боевыми действиями в Украине алкоголем. Многие ищут разнообразные способы, как сбежать с фронта домой.

Так, российские военные додумались писать рапорты на отпуска, из которых уже не возвращаются обратно. Об этом рассказал в телефонном разговоре со своей женой российский оккупант, который воюет на Востоке Украины. Разговор перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

Он пожаловался, что многие военные таким образом уже сбежали с фронта – ушли в отпуск и исчезли. Поэтому вместе с захватчиком осталось воевать очень мало людей из его подразделения.

"Стою, у меня все горит, лес горит ... очень страшно, очень боюсь. У нас все сбежали [неценз.], осталось 6 человек, представляешь?.. Но у нас реально уже вообще никого нет. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются ", – рассказал жене оккупант.

Тенденция бежать с фронта в Украине наблюдается в рядах противника все чаще. Те, кому не удалось сбежать, заливают свой страх перед боевыми действиями алкоголем.

"Я бухаю...Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признался жене российский военный.

При этом он удивляется, почему по российскому телевидению не показывают, какая сильная бойня происходит в Украине.