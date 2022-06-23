Чиновники обновили базу «тунеядцев» в Беларуси 8 23.06.2022, 17:59

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Нововведения вызвали путаницу.

Чиновники в начале июня обновили базу «тунеядцев». А перед этим — ввели новшества, по которым к иждивенцам теперь относят многих, кто уехал за границу. Те, кто попал в базу «тунеядцев», должны оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду. Журналисты zerkalo.io спросили у белорусов, как и когда они становились иждивенцами, что делали после этого известия и пришлось ли им платить за жилье по увеличенным тарифам.

«Выписалась бы из квартиры, чтобы тунеядские письма перестали приходить»

В Беларуси Ольга работала ремесленником — изготавливала национальных кукол и продавала их на разных фестивалях. В конце года женщина платила единый налог. Также она делала работы по договору подряда с россиянами, в РФ с нее удерживали налог. Мастерица говорит, что никак не предполагала, что она может попасть в базу «тунеядцев».

— Мне пришла бумажка о том, что я попала в число лиц, которые не заняты в экономике страны. Я удивилась, взяла все документы, подтверждающие, что я — ремесленник, и пошла в налоговую доказывать, что я не тунеядец, — вспоминает Ольга.

Налоговики посмотрели документы и сказали, что вероятнее всего, произошла ошибка — конечно, белоруска не тунеядец.

— Я успокоилась и забыла про это. Сумма в квитанции за коммуналку оставалась прежней. А через полгода снова бумажка — «вы — тунеядец». Я снова в налоговую, на этот раз кроме документов на ремесленничество взяла договоры подряда, которые были заключены с россиянами.

В налоговой инспекции сказали, что договоры подряда «не считаются», впрочем, они опять обещали разобраться в ситуации. С тех пор один раз на имя Ольги приходила квитанция с повышенной суммой коммуналки на ее долю в квартире (остальные доли принадлежат ее родителям). Но тогда ее уже не было в стране, она уехала в Польшу.

— Мой отец пошел разбираться, возмущался и объяснял, что я уехала. Тем не менее, ту квитанцию он оплатил — папа очень послушный и исполнительный.

Последняя «бумажка» о том, что Ольга тунеядка, пришла на ее белорусский адрес перед Новым годом, впрочем, по информации отца мастерицы, квитанция на квартиру не стала «тяжелее».

— Я бы уж с удовольствием выписалась бы из квартиры, чтобы тунеядские письма перестали приходить. Но этого сделать нельзя, потому что у меня ребенок — с ним выписываться в никуда не разрешают. Но в Беларусь возвращаться я не буду — купила билет в один конец.

Из-за мартовских изменений есть большая вероятность, что Ольгу снова могут отнести к «тунеядцам». Напомним, работа или учеба за границей теперь не освобождает от иждивенчества (исключение — страны ЕАЭС).

Раньше был «тунеядцем», а «сейчас даже не знаю»

Тарас (имя изменено. — Прим. ред.) живет и работает в Латвии больше пяти лет, налоги он платит в этой стране. В Беларуси мужчина прописан в квартире, где проживают его родственники, но он не является ее владельцем.

Около года назад Тарас решил поинтересоваться о своем присутствии в базе тунеядцев и написал письмо в исполком. Через некоторое время он получил ответ о том, что «не занят в экономике». Белорус решил доказать, что он не тунеядец, работает в другой стране.

— На государственном сайте было указано, что доказательством может послужить даже штамп в паспорте о пересечении границы. Послал его. Но мне ответили, что это не подходит. Как так? Получается, что на сайте дана заведомо ложная информация об избежании попадания в базу? — рассказал мужчина.

Ему сообщили, что надо предоставить договор с работодателем. Тарас послал копию документа. В ответном письме ему написали, что такой договор надо отправлять раз в несколько месяцев.

— Через какое-то время я снова написал письмо, приложил документ, уточнил нахожусь ли я в этой базе. Но ответа так и не получил. Поэтому сейчас даже не знаю, числюсь я там или нет.

Тарас уточнял у своих родственников, стала ли больше коммуналка за квартиру, где он прописан. Те сообщили, что все «так же, как и было», в противном случае разница была бы очень заметная.

Как и в случае с Ольгой, Тарас также может попасть в базу «тунеядцев» из-за мартовских изменений.

Служил в армии — стал «тунеядцем»

После дембеля белорус Илья узнал, что он стал тунеядцем.

— Это было в конце прошлого года. Я месяц как вернулся домой из армии. Пришло письмо с содержанием, типа «вы включены в список лиц не занятых в экономике». По дате отправки было видно, что шло оно недели две, — вспоминает молодой человек.

Парень начал звонить по номеру, указанному в бумаге. «Раза с десятого» трубку сняла женщина, которая проверила фамилию «тунеядца» и подтвердила, что в списке он есть.

— Я объяснил ситуацию, что устраиваюсь на работу после службы в ВС Беларуси. Спросил, куда прислать подтверждающие документы. Мне ответили, что они им не нужны, мол, они в системе все видят.

У Ильи уточнили, есть ли у него недвижимость, а получив отрицательный ответ, успокоили: раз так, то и начисления по повешенным тарифам ему не должны приходить.

В комиссии пообещали разобраться, исключить из нее Илью, когда будут опять обновлять базу. Парень не знает, есть он сейчас в списках «тунеядцев» или нет, никакого уведомления ему больше не поступало.

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