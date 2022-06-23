ВСУ отбросили врага под Лисичанском и Донецком 1 23.06.2022, 19:20

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Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 23 июня.

Идут 120-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению. На вечер четверга, 23 июня, враг понес серьезные потери в боях за Лисичанск и Северодонецк, был отбит под Донецком и Угледаром.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси прикрывают границу. С военными комиссариатами отдельных областей проводятся мобилизационные учения, где отрабатываются вопросы оповещения и комплектования воинских частей.

На Северском направлении враг тоже прикрывает границу, обстрелявшую гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крещение, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

В Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Украинские воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили кафиров отойти.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние по подразделениям Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии, минометам и танкам по линии столкновения. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Украинские воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления кафиры выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецко, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевка. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия украинских подразделений в районе Клинового.

В Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в украинской обороне кафиры задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях недопущения переброски резервов на другие направления обстреливал позиции украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушевого и Новополя.

Попытку наступления врага в направлении Марьинки (под Донецком) украинские воины жестко подавили.

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