Тренер прыгнула в бассейн и спасла синхронистку, которая потеряла сознание и начала тонуть

Тренер прыгнула в бассейн и спасла синхронистку, которая потеряла сознание и начала тонуть3
- 23.06.2022, 20:01
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Фотофакт.
Американка Анита Альварес выступала в финале соревнований солисток на чемпионате мира в Будапеште, но в конце номера она вдруг начала тонуть, пишет «Наша Нiва».
Первой среагировала тренер сборной США Андреа Фуэнтес. Она прыгнула в бассейн прямо в одежде и поплыла к Аните. Фуэнтес сумела вытащить спортсменку на поверхность, где ее уже ожидала помощь.
Обследование не выявило никаких повреждений. По предварительной информации, Альварес потеряла сознание из-за перенапряжения. Она продолжит выступать на чемпионате.