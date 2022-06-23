Тренер прыгнула в бассейн и спасла синхронистку, которая потеряла сознание и начала тонуть 3 23.06.2022, 20:01

5,456

Фотофакт.

Американка Анита Альварес выступала в финале соревнований солисток на чемпионате мира в Будапеште, но в конце номера она вдруг начала тонуть, пишет «Наша Нiва».

Первой среагировала тренер сборной США Андреа Фуэнтес. Она прыгнула в бассейн прямо в одежде и поплыла к Аните. Фуэнтес сумела вытащить спортсменку на поверхность, где ее уже ожидала помощь.

Обследование не выявило никаких повреждений. По предварительной информации, Альварес потеряла сознание из-за перенапряжения. Она продолжит выступать на чемпионате.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».