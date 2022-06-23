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Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: Это сильный сигнал в адрес России

  • 23.06.2022, 23:01
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Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: Это сильный сигнал в адрес России
Эммануэль Макрон

Он подчеркнул, что сегодня был сделан правильный политический жест.

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз является сильным сигналом для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона после саммита лидеров ЕС.

"Статус кандидата - это очень сильный сигнал для России", - отметил он.

Он также подчеркнул, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы.

"Это будет долгий путь, он будет требовательным", - сказал Макрон и добавил, что Украина, Молдова и Грузия имеют все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции.

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