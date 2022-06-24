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Бойцы ВСУ мощно ударили по российским войскам сразу из трех «Точек-У»

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  • 24.06.2022, 9:13
  • 1,722
Бойцы ВСУ мощно ударили по российским войскам сразу из трех «Точек-У»

Видеофакт.

Опубликованы кадры, как бойцы Вооруженных сил Украины наносят удары по занятым войсками России позициям. Украинские военные бьют сразу с трех тактических ракетных комплексов Точка-У. Две ракеты запустили одновременно, третья направилась спустя несколько секунд.

Запуск ракет по позициям оккупационной армии РФ опубликовало Международное разведывательное сообщество InformNapalm, передает glavred.info.

На кадрах можно увидеть, как сначала происходит запуск двух ракет, а за ними, спустя несколько секунд, следует третья.

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