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Сотрудник «Нафтана» уже 12-й день держит голодовку протеста

  • 24.06.2022, 10:58
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Сотрудник «Нафтана» уже 12-й день держит голодовку протеста
Борис Жаховский

Борис Жаховский борется за свои права.

Сотрудник «Нафтана» Борис Жаховский находится за решеткой с 14 мая и был трижды осужден, каждый раз на 15 суток. Известно, что 12 дней назад он объявил сухую голодовку.

Вчера, 23 июня, его посетил адвокат. Борис Жаховский продолжает голодовку, но начал пить. Периодически его состояние контролируется специалистами скорой помощи, сообщают правозащитники.

Первый суд над 32-летним сотрудником «Нафтана» состоялся 16 мая – судья Ольга Балика приговорила его к 15 суткам ареста за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП). Потом мужчину снова арестовали на 15 суток по этой же статье.

Срок ареста Бориса заканчивается 28 июня, родные надеются, что он выйдет на свободу.

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