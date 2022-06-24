Норвегия увеличит поставки газа в страны ЕС 1 24.06.2022, 11:37

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Власти страны заключили договор с Европейской комиссией.

Европейская комиссия и министерство нефти и энергетики Норвегии договорились активизировать сотрудничество в энергетической сфере, в частности увеличить долгосрочные поставки газа из Норвегии в страны ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 23 июня.

Сотрудничество ЕС и Норвегии "повысит устойчивость Европы перед негативными последствиями вторжения России в Украину", которое началось 24 февраля, говорится в сообщении. Отмечается, что важность добычи нефти и газа в Норвегии для энергетической безопасности Европы "еще больше возросло".

До конца года страны ЕС смогу получить около 100 ТВтч дополнительной энергии.

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

14-го и 15 июня Российский "Газпром" дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, Норвегия обеспечивает примерно четверть потребляемого странами ЕС газа, и производит его "в очень больших объемах".

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