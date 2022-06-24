Экс-главарь ГУБОПиКа, которому дал отпор подросток, прокомментировал стрельбу в «Каскаде» 28 24.06.2022, 11:59

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Вот что он ответил.

Как рассказывают очевидцы, 21 июня вечером в ЖК «Каскад» случился конфликт между подростками и одним из жителей комплекса. В итоге завязалась потасовка и мужчина выстрелил в ногу 16-летнего подростка. Очевидцы говорят, что стрелявшим был экс-глава ГУБОПиК Андрей Паршин (сейчас он руководит Департаментом обеспечения оперативно-разыскной деятельности МВД). Нам удалось поговорить с силовиком.

— Я с бандитсткими, фашистскими и преступными телеграм-каналами не общаюсь, — заявил «Зеркалу» Паршин и бросил трубку.

Возможность Паршина отвечать на звонки говорит о том, что мужчина в данный момент не задержан. Возбуждено ли уголовное дело в отношении него, неизвестно. МВД до сих пор официально не прокомментировало этот инцидент. Хотя прошло уже более двух суток.

Мы позвонили в МВД как физическое лицо с вопросом, проходит ли проверка в отношении их сотрудника, возбуждено ли уголовное дело и отстранен ли он от службы.

— Читайте, пожалуйста, нашу ведомственную прессу и сайт. Если в отношении вас будет совершено противоправное действие, мы разберемся в установленные законом сроки и порядке, — сказали в Департаменте обращений граждан.

На нынешнем месте работы Андрея Паршина, в ДООР МВД, нам сообщили, что Паршин находится в отпуске, с какого дня и был ли он на службе 21 июня — информации нет.

По информации издания «Наша Ніва», пострадавший 16-летний мальчик в данный момент находится в военном госпитале, перенес две операции. На него заведено уголовное дело по ст. 339 УК (Хулиганство).

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