ВСУ показали разницу между работой HIMARS и российских «Градов» и «Ураганов» 1 24.06.2022, 12:47

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Американское оружие намного эффективнее.

Украина уже начала применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В то же время враг атакует "Градами" и "Ураганами". Вооруженные силы Украины наглядно продемонстрировали, чем отличаются эти РСЗО.

Видео появилось в Facebook Сухопутных войск ВСУ Украины.

На кадрах виден процесс поражения целей из РСЗО "Град" и "Ураган", состоящих на вооружении оккупантов. Ракеты этих систем не способны точно поражать цель, разлетаются хаотично на большую площадь.

В то же время американские HIMARS, которые получила Украина, оснащены высокоточными управляемыми ракетами с GPS-наведением. В ролике показали фрагмент работы HIMARS в Афганистане. Ракеты точно попали в цель, разгромив ее.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.

Того же дня Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.

HIMARS-американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

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