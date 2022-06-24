От $500 и меньше: какие автомобили на ходу можно купить в белорусском конфискате 1 24.06.2022, 14:20

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Самым дешевым оказался Opel Kadett 1990 года.

С дешевыми автомобилями редко все бывает хорошо, но когда на покупку есть условные 500 долларов (а это один из популярных запросов в поисковых системах), со многими недостатками можно смириться, лишь бы действительно был на ходу. Посмотрим, какие есть предложения среди конфискованных автомобилей. Говорят, иногда там можно найти настоящее сокровище, пишет abw.by.

Mercedes-Benz E320 1988 года вписывается в бюджет до 500 долларов едва-едва – его начальная стоимость составляет 1253 рубля. Заявленный пробег – почти 701 тыс. км. Авто оснащено "механикой" и двухлитровым дизелем. Если верить описанию интернет-площадки, двигатель запускается, поэтому можно считать, что авто на ходу. Общее состояние удовлетворительное: салон потерт и загрязнен, кузов крашен, есть коррозия, а также различные повреждения ЛКП. Аккумулятор разряжен, зато в баке плещется 20 литров топлива, а это почти 50 рублей!

На рубль дешевле оценен Renault Safrane, но при этом автомобиль моложе Mercedes-Benz на 7 лет. Состояние ожидаемо б/у: сколы, царапины, вмятины, коррозия, стекла также далеки от идеального состояния. Но 2,2-литровый бензиновый двигатель все еще живой и, возможно, повозит нового владельца какое-то время. Пробег, хоть о нем писать и неприлично, составляет почти 190 тыс. км. Даже АКБ не требует замены!

Еще один "француз" на площадке – Peugeot 605, выпущенный в 1993 году. "Механика", 2,1-литровый дизель – все при нем. Помимо изрядно потрепанного временем и жизнью кузова придется сразу подготовиться к необходимым тратам по установке в одну из дверей стекла, которого просто нет. Другие проблемы перечислять нет смысла: авто заводится и даже передвигается. Его стартовая цена – 1168 рублей.

Еще дешевле может обойтись покупка всем известного и некогда популярного Renault 19 выпуска 1995 года. Его главная проблема – кузов, который, кажется, проигрывает в неравной борьбе с ржавчиной. Коррозия успела проесть в том числе и сквозные дыры, поэтому на прохождение техосмотра рассчитывать не стоит. Однако 1,7-литровый бензиновый двигатель в рабочем состоянии, поэтому после некоторого технического обслуживания и хорошей мойки автомобиль, вероятно, еще можно превратить в средство передвижения. Его ценник – 1053 рубля.

Opel Vectra 1997 года не выглядит как автомобиль на ходу, но описание гласит, что именно таким он и является. Впрочем, ДТП еще не приговор, поскольку при наличии определенной сноровки восстановить авто, скорее всего, еще можно. Тем более что это один из самых дешевых универсалов Vectra на вторичном рынке Беларуси в принципе. Стоимость модели из частных рук начинается примерно от 1000 долларов, в то время как Vectra из конфиската оценивают в 1080 руб., или около 420 долларов в эквиваленте.

ВАЗ-21083 трудно назвать автомобилем мечты, но эти машины так просто не сдаются. С 1998 года авто повидало жизнь и теперь щеголяет ржавчиной и различного рода мелкими повреждениями. Что не мешает ему передвигаться: описание гласит, что 1,5-литровый двигатель заводится, автомобиль в целом на ходу. Стартовая цена – 1003 руб., что ниже средней стоимости по рынку. Автомобиль из лота – один из самых "свежих" в продаже среди аналогичных предложений.

На площадке нашелся еще один Mercedes-Benz. Входные данные такие: 1985 г.в., 2-литровый дизель, "механика", 351 тыс. км пробега. Звучит неплохо, но на деле наибольшую проблему представляет кузов, которому откровенно нехорошо. Стартовая стоимость – 990 руб., или около 387 долларов в эквиваленте. Среди преимуществ авто отмечена зимняя резина с незначительным износом. Сейчас стоимость зимних шин Cordiant размерности как у Mercedes начинается от 150 руб. за 1 шт., поэтому преимущество может быть на самом деле конкурентным.

Было бы странно, если бы в топе среди дешевых авто не было хотя бы парочки изделий Волжского автозавода. ВАЗ-21063, выпущенный в 1985 году, – это не просто машина, а скорее машина времени: на дорогах и в продаже их на самом деле не так уж и много. Состояние сильно далеко не то что от идеального, а просто от удовлетворительного. Тем не менее автомобиль продается с пометкой "на ходу". Стоимость – от 907 руб., что является почти низом рынка.

Daewoo никогда не были особо дорогими автомобилями, а на вторичным рынке их можно отыскать за откровенно скромную стоимость. Nexia 1997 года из конфиската – лучшее тому подтверждение. Автомобиль заводится и обещает быть на ходу, но его главная проблема – кузов. Тем не менее это одно из самых недорогих предложений в стране – 819 рублей.

Самый дешевый автомобиль в продаже и по совместительству "привет" из прошлого – Opel Kadett 1990 года с 1,3-литровым двигателем. Кажется, кузов авто трещит по швам, но при этом автомобиль все еще способен передвигаться. И стоит от 526 руб., что составляет порядка 208 долларов в эквиваленте.

Это вообще кому-то нужно?

С учетом состояния многих автомобилей вопрос разумный, но, как известно, на каждый товар рано или поздно находится свой покупатель. Об этом говорят и результаты аукционов, которые доступны всем желающим в соответствующем разделе сайта. Так, например, за ушедший май площадка реализовала 39 транспортных средств, около 10 из которых были проданы по цене заметно меньше пресловутых 500 долларов. Насчет их будущего на дорогах возникают закономерные сомнения, но спрос определенно есть.

Как сильно такие автомобили дорожают в результате аукционов? Зависит в первую очередь от самих машин. Ситуации, когда авто было продано единственному участнику аукциона с повышением цены на 5% от первоначальной, вовсе не единичны. В то же время торги за более интересные машины могут проходить куда активнее и со значительным повышением стоимости. Так, например, выглядят результатов торгов за первую декаду июня. Похоже, авто за 500 долларов – это не просто запрос с праздным интересом в поисковых системах.

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