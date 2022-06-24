Гигантское пятно на Солнце удвоило свои размеры за 24 часа 2 24.06.2022, 15:47

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Оно направлено в сторону Земли.

Гигантское солнечное пятно увеличилось до размеров, в два раза превышающих Землю. Оно удвоило свой диаметр за 24 часа и направлено прямо на нас, сообщает Live Science.

Размеры пятна, получившего обозначение AR3038, превышают диаметр Земли в 2,5 раза. С воскресенья, 19 июня, до понедельника, 20 июня, пятно увеличилось на 31900 километров.

Солнечные пятна – это темные образования на поверхности нашей звезды, в которых магнитные поля, созданные потоками заряженной солнечной плазмы, слипаются прежде, чем внезапно разорваться. В результате высвобождение энергии запускает всплески излучения, называемые солнечными вспышками, и генерирует взрывные струи солнечного материала, называемые выбросами корональной массы (CME).

«Вчера солнечное пятно AR3038 было большим. Сегодня оно огромно. Быстрорастущее солнечное пятно увеличилось вдвое всего за 24 часа. AR3038 имеет нестабильное «бета-гамма» магнитное поле, которое содержит энергию для солнечных вспышек M-класса [среднего размера], и оно направлено прямо на Землю», - говорится на сайте Spaceweather, который отслеживает космическую погоду.

Когда солнечная вспышка поражает верхние слои атмосферы Земли, ее рентгеновское и ультрафиолетовое излучение ионизируют атомы, делая невозможным отражение от них высокочастотных радиоволн и создавая так называемое радиоблэкаут. Отключения радиосвязи происходят над областями Земли, освещенными солнцем, во время вспышки; такие отключения электроэнергии классифицируются от R1 до R5 в соответствии от степени тяжести.

В апреле и мае две солнечные вспышки привели к блэкаутам R3 над Атлантическим океаном, Австралией и Азией. Если солнечное пятно, обращенное к Земле, образуется около экватора Солнца (именно здесь находится AR3038), требуется около двух недель для того, чтобы оно прошло по звезде и больше не было направлено в сторону планеты. Сейчас AR3038 находится чуть севернее экватора, чуть более, чем на полпути, поэтому Земля будет в его «прицеле» еще несколько недель.

Но, несмотря на невероятную скорость, с которой оно растет, гигантское пятно не так страшно, как может показаться. Вспышки, которые оно произведет, вероятно, будут вспышками класса М, которые являются наиболее распространенным классом вспышек. Сильные же вспышки, класса Х, наблюдаются достаточно редко.

С 1775 года астрономы знают, что солнечная активность растет и снижается в соответствии с 11-летним циклом. Вместе с тем, в последнее время Солнце ведет себя гораздо более активно, чем предсказывали модели. По прогнозам, солнечная активность на протяжении ближайших нескольких лет будет постоянно расти, пока не достигнет максимума в 2025 году, а затем начнет снижаться.

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