Открылся Будславский костел 5 24.06.2022, 16:02

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Деньги на восстановление костела собирали всем миром.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе полностью открыт для посетителей. Соответствующее видео размещено в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам!».

Мессы в пострадавшем от пожара костеле стали проводить с 31 декабря прошлого года.

Однако с 10 мая костел вновь закрыли для проведения работ по усилению конструкций купола. Их планировали завершить до начала «Будслаўскага фэсту», которой пройдет 1−2 июля.

Теперь, судя по всему, все работы закончены.

Напомним, 11 мая 2021 года в Будславском костеле случился пожар. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался орган, созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали их от падающих углей.

Буквально на следующий день после пожара начался сбор средств на восстановление храма. Было собрано более одного миллиона рублей. Средства направили на оплату проектных и строительно-ремонтных работ в костеле, авансы подрядчикам, экспертизы, закупку материалов и другие цели.

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