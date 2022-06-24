Открылся Будславский костел

Открылся Будславский костел5
- 24.06.2022, 16:02
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Деньги на восстановление костела собирали всем миром.
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе полностью открыт для посетителей. Соответствующее видео размещено в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам!».
Мессы в пострадавшем от пожара костеле стали проводить с 31 декабря прошлого года.
Однако с 10 мая костел вновь закрыли для проведения работ по усилению конструкций купола. Их планировали завершить до начала «Будслаўскага фэсту», которой пройдет 1−2 июля.
Теперь, судя по всему, все работы закончены.
Напомним, 11 мая 2021 года в Будславском костеле случился пожар. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался орган, созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали их от падающих углей.
Буквально на следующий день после пожара начался сбор средств на восстановление храма. Было собрано более одного миллиона рублей. Средства направили на оплату проектных и строительно-ремонтных работ в костеле, авансы подрядчикам, экспертизы, закупку материалов и другие цели.