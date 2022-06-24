Лидеры ЕС поддержали переход Хорватии на евро 24.06.2022, 20:10

Страна введет евро с 1 января 2023 года.

Европейский совет заявил в пятницу, что поддержал предложение Еврокомиссии о том, чтобы Хорватия ввела евро с 1 января 2023 года. Об этом говорится в заключении саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет приветствует выполнение Хорватией всех критериев сближения, изложенных в Договоре", – говорится в заключении.

"Она одобряет предложение Комиссии по поводу того, чтобы Хорватия ввела евро 1 января 2023 года, и предлагает Совету ЕС быстро принять соответствующие предложения Комиссии", – добавили лидеры ЕС.

1 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк дали положительные оценки прогрессу Хорватии по переходу в евро с начала следующего года.

Группа министров финансов еврозоны заявила на прошлой неделе, что рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны. Ожидается, что официальное решение по переходу Хорватии на евро будет принято 12 июля, заявил министр финансов Хорватии Здравко Марич.

10 июля 2020 Хорватия вместе с Болгарией присоединилась к механизму обменного курса (ERM II), который рассматривается как учебная площадка для принятия евро, и к банковскому союзу ЕС.

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